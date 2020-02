Alcool et vitesse: Il tue une conductrice sur la 4 voies de la Possession

Le 21/02/2020 | Par Soe Hitchon

La collision sur la 4 voies à la possession a été trop violente. L’accident mortel est survenu le 20 juillet 2016 ; si les secours sur place avaient réussi à faire repartir son cœur, la victime est malheureusement décédée deux jours après au CHU de Saint-Pierre.



Le conducteur, Samuel H., ivre, roulait trop vite. Avec près de 2 grammes d’alcool par litre de sang, il perd le contrôle de son véhicule et percute l’arrière de celui de la victime.



À 40 ans, Samuel H. devait être jugé devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce vendredi. Mais l'affaire a été renvoyée au 22 mai prochain, à cause de la grève des avocats. Les conditions de son contrôle judiciaire ont été maintenues, à savoir l'interdiction de conduite et l'obligation de soins.