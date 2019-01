Alertés par des pleurs, ils sauvent un chiot d'un sac poubelle

raconte Michelle, qui a ouvert son domicile à cette boule de poils en détresse

Alors que ce cas est malheureusement loin d'être isolé, la présidente de l'association Envol Toit fait part de son écœurement.

commente-t-elle.

Ou encore un autre, trouvé en bord de route de Saint-Paul, dans un sac qu'il partageait avec deux autres chiens déjà décédés. Sans oublier le triste exemple d'Oscar, en 2013 déjà

Dès qu'ils auront repris du poil de la bête, les animaux sauvés seront proposés à l'adoption.

"Elle est arrivée traumatisée, apeurée et en grande recherche d'affection",. "Aujourd'hui, après quatre jours, elle va déjà beaucoup mieux. Elle s'est réhydratée et a repris un peu de poids. Mais parfois elle a encore des angoisses, elle couine et pleure"."L’être humain va très mal","En décembre dernier, un chien a été sauvé in extremis après avoir été tabassé et jeté dans un sac poubelle. Il avait le crâne fracturé, divers hématomes, et a perdu son œil. Une horreur. Il est aussi en convalescence".