Alex Augustine relance la plainte de Noël Vidot contre Yves Ethève

3. Pamphétaire le 17/12/2019 15:55



Une plainte transmise au Parquet ce n'est pas en deux exemplaires ? Si l'un des deux documents est égaré, il y a toujours le second, n'est-ce-pas ?



Le progrès parfois ce n'est pas beau, ni joli surtout quand on égare, perd des plaintes ou que l'imprimante ne fonctionne pas pour manque de papier !



Le citoyen lambda se demande si cela n'est pas effectué expressément pour donner raison à l'un des protagoniste et importuner, enquiquiner, voire plus le second pour le décourager de sa plainte... Mais je peux me tromper dans mon raisonnement !



Mais non, mon petit gars, les ministres, je m'en sers quand j'en ai besoin. Et puis, je les enquiquine

Georges Duhamel (1884-1966), Chronique des Pasquier, X, v, p. 370.