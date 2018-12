Alexandre Benalla promet de rendre les passeports "dans les jours prochains"

Et en plus il joue la diva.... Foutez le en taule et vite avant qu'il commence à former une milice au Tchad.

2. Choupette le 30/12/2018 13:10



Pourquoi attendre.



Il suffit d'envoyer 2 flics les récupérer chez lui et l'affaire est faite. On n'en parle plus.



Non, on préfère encore le laisser décider (négocier ?) de ce qu'il doit faire ou pas.



Incroyable.