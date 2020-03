Alexandre Laï Kane Cheong explique pourquoi il se maintient au second tour à Ste-Suzanne

Le 16/03/2020 | Par Samuel Irlepenne | Lu 1378

Bien sûr, c’est une première victoire pour nos militants, nos colistiers et tous les Sainte-Suzannois fatigués de cet immobilisme. On peut créer un déclic chez les indécis. On pense par exemple aux employés communaux ou militants du maire sortant qui subissent des pressions de la part de ce dernier et ne se reconnaissent plus dans cette alliance qu'il promeut avec Richard Nirlo ou Didier Robert. Ils sont également contraints d’aller faire campagne et ne se reconnaissent plus dans l’esprit de combat du PCR. Ils ne comprenent plus la ligne du parti. Avec notre score et la dynamique engagée depuis six ans, les gens voient que nous restons fidèles à notre parole en gardant le cap et un projet cohérent.



Nous avons été clairs hier soir, nous nous maintiendrons au second tour car à Sainte-Suzanne. On trouve chez les deux autres candidats une dialectique du maitre et de l’élève et dans l’affrontement qui se profile, on est quasiment sur un parricide. Or, l’avantage que nous avons, c’est un programme concret, réaliste et réalisable basé autour de trois axes: la transformation économique de Sainte-Suzanne, une nouvelle donne éducative pour les enfants et les parents, sans oublier une nouvelle forme d'écologie et une nouvelle forme environnementale. Tout ça se cristallise autour d’une mesure phare dès que nous serons installés, à savoir la mise en place du dispositif "territoire zéro chômeur" à Sainte-Suzanne. Nous appelons à la responsabilité des électeurs de Sainte-Suzanne qui ont une réelle envie de voir sortir Sainte-Suzanne de sa léthargie.

C'est l'une des belles surprises de ce premier tour des municipales. Fidèle à la ligne de son parti, Alexandre Laï Kane Cheong se maintiendra bel et bien au second tour des municipales à Sainte-Suzanne. Le leader de Croire et Oser, arrivé en troisième position avec 15,54% des voix, ne compte faire alliance avec aucun des deux candidats encore en lice, à savoir Maurice Gironcel et Daniel Alamélou. Il voit dans le duel entre les deux hommes un "parricide entre l'élève et son maître". "On peut créer un déclic chez les indécis" assure Alek, qui croit fermement en ses chances de victoire le 22 mars prochain.