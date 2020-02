Alin Guezello, candidat à St-Joseph: "Depuis 19 ans on nous sert, ou vous sert, les mêmes recettes"

Le 02/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 353

Alin Guezello veut "gommer 19 années de démocratie déguisée" à Saint-Joseph. Le conseiller régional a officialisé hier sa candidature dans la commune gérée depuis 2001 par Patrick Lebreton, en présence de quelques centaines de partisans et du président de Région Didier Robert. Alin Guezello, tête de liste de "Saint-Joseph notre fierté", propose un "projet pour tous" et adapté "à la nouvelle donne populaire où l’écologie, la transparence, la sécurité et la participation citoyenne tiendront une place importante".



Pour le conseiller régional, "depuis 19 ans on nous sert, ou vous sert, les mêmes recettes. Il est grand temps de changer de braquet, de changer de méthode et de gommer ces 19 années de démocratie déguisée". "Notre ville est touchée, coulée par un taux de chômage de 44% et ce taux grimpe jusqu’à 56, 8% chez nos jeunes. Le taux de pauvreté tel que l’entend l’INSEE est de 45 % et culmine pratiquement à 60 % chez les moins de 30 ans. Il est temps d’agir. Il nous faut inscrire Saint Joseph dans un nouveau cycle, une nouvelle dimension en activant un nouveau modèle municipal plus juste et plus adapté aux besoins de ses habitants !", a déclaré Alin Guezello.



Pour ce faire, il propose un projet axé autours de trois points essentiels, "réalistes et réalisables". La première, faire de Saint-Joseph une ville "solidaire de notre quotidien", en renforçant notamment "l’accompagnement individuel et collectif des parcours de vie des Saint Joséphois, de la petite enfance à la troisième jeunesse" mais aussi "agir plus efficacement dans les domaines de la prévention, du bien être, de la vie associative et bien évidemment de l’insertion sous toutes ses dimensions". "Priorités des priorités" pour Alin Guezello, l'éducation. Il souhaite le développement des Programmes de Réussite Éducative dans les territoires prioritaires. Un dispositif "pas encore initié à Saint-Joseph alors qu’ils existent depuis la loi de 2005 sur l’égalité des chances". "Les inégalités scolaires se creusent en dehors du temps scolaire, et nous devons ainsi agir vite pour ce public", insiste-t-il. Dernière mesure de cet axe, un lancement d'appels à projets à destination des établissements du premier et du second degré, dans l’optique que des séjours pédagogiques et solidaires sur le thème de la valeur travail soient développés plus largement sur Saint-Joseph. "Accompagner, soutenir, sensibiliser notre jeunesse pour l’aider à affronter la vie et à ne pas se résigner à un petit contrat. Voilà mon ambition. La liberté commence par l’indépendance !", poursuit-il.



Deuxième ambition que porte Alin Guezello pour la commune sudiste: faire de Saint-Joseph une ville "durable, attractive et responsable". Cela passera par "un rééquilibrage des différents espaces économiques, en plaçant notre ruralité et notre authenticité comme socle de notre développement et en ayant l’ambition d’une ville référence, exemplaire en matière d’écocitoyenneté". Sur ce point, il propose que les écoles de la ville soient toutes photovoltaïques à l'horizon 2026. "En développant massivement les bornes de recharges solaires et en encourageant le concept 100% écotourisme, Saint Joseph sera la vitrine de l’écocitoyenneté", assure-t-il.



Dernier grand axe sur lequel Alin Guezello souhaite s'appuyer s'il est amené à succéder à Patrick Lebreton, la proximité. "Je veux placer l’habitant, le contribuable au cœur de l’action municipale", martèle le conseiller régional, qui compte activer "dès 2021" un "budget participatif" de 5 % qui pourra être augmenté progressivement au fil du mandat. Une manne qui permettra selon Alin Guezello à placer l’habitant "au cœur de la vie municipale en passant progressivement de la consultation citoyenne à la décision populaire".