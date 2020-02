🌡️ Températures prévues

➡️les entrées maritimes mouillent temporairement le littoral Est et Nord-Est et les pentes adjacentes.Le ciel est le plus souvent bouché au volcan.Sur une large moitié Ouest le soleil est nettement moins contesté malgré quelques nuages têtus et isolés sur les reliefs.des éclaircies se développent sur le littoral Nord-Est ainsi qu'au volcan.➡️la couverture nuageuse péi mouille sur les pentes de l'Ouest et du Nord-Ouest notamment. D'autres entrées maritimes viennent s'échouer sur le littoral Est en fin d'après-midi apportant des averses passagères.souffle pratiquement comme en hiver austral flashant parfois au delà de 70km/h entre Pierrefonds et Saint Leu et de 60km/h vers Gillot et Saint Denis. Les pentes du Sud sauvage, les Plaines, le volcan et les crêtes sont aussi ventilées.🌊 La mer est agitée par l'alizé et même localement forte sur le littoral Sud et Sud-Est avec la persistence de la houle de Sud-Est de 1.5 à 2m.La température du lagon est voisine de 28°.sont majoritairement proches des normales . Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h02 le 04 --19h00 le 03🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1014.2