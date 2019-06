[Alizé] rafales de 80km/h prévues Jeudi et Vendredi

Le 18/06/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 358

Les nuits restent fraîches

https://www.meteo974.re/

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html

REUNION

Bon après midi la Réunion!

REMARQUES GENERALES:

1:

2: sur le reste du littoral les éclaircies restent majoritaires

cet après midi.

La couverture nuageuse dans l'intérieur est peu généreuse en pluie.

3:

L'alizé

la REUNION

la nuit prochaine

5: Mercredi l'alizé est bien établi et la journée reste assez sèche. Jeudi et Vendredi l'alizé produit de bonnes rafales souvent supérieures à 70km/h en dehors des plages Ouest et du Nord-Ouest qui sont abrités.

6: Ci-dessous, les températures relevées par les stations de Météo France aujourd'hui à 13heures (gauche) comparées à celles d'hier à la même heure (droite).

Dans les hauts:

Sur le littoral:

2019 JUIN 18 13h25Globe Météosat 13heures: conformément à la climatologie les nuages actifs se trouvent proches de l'équateur et remontent vers le nord de l'Océan Indien où la mousson est en retard. Sur notre zone prévalence de nuages d'alizé relativement peu actifs. KOBUS/PHle ciel est resté souvent nuageux avec un crachin de temps à autre sur le volcan et le littoral entre Saint Joseph et Saint André.La station Météo France de Sainte Rose rapporte 2.2mm sur 3 heures.Ce type de temps persiste sur ces régions cet après midi avec des trouées de ciel bleu plus importantes sur le littoral au nord de Saint Benoît.souffle en rafales de 45 à 55 km/h vers Gillot et Pierrefonds ainsi que vers Saint Philippe.La haute mer est houleuse. La houle atteint son pic la nuit prochaine au sud deTempérature du lagon: autour de 25°.le vent reste sensible sur les côtes exposées. Des nuages arrivent de l'océan sur la moitié Est de l'île.Ils sont plus susceptibles de lâcher quelques averses passagères sur les hauts du Sud sauvage, les versants du volcan et la région de Sainte Rose/Saint Benoît.Le reste de l'île connaît un temps calme avec ciel peu nuageux voire dégagé . La fraîcheur s'installe rapidement dans les hauts notamment sur l'Ouest et le Sud-Ouest.moyenne du jour: 16.3°, hier : 16.1°moyenne du jour: 24.3°, hier: 24.2°Sur ce je vous souhaite un excellent après midi .Cheers,Patrick Hoareau.