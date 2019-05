Allo Zimpôts revient : Les experts-comptables à votre écoute

Le 13/05/2019 | Par Zinfos974 | Lu 234

Venez rencontrer un expert-comptable bénévole, sans rendez-vous, le vendredi 17 mai 2019, en consultation libre et confidentielle, lors de la journée Allô Zimpôt ! Une action citoyenne de conseil et d'assistance pour vous aider - particuliers - à comprendre et bien remplir votre déclaration de revenus.



Munissez-vous simplement de votre déclaration de revenus reçue en 2019, de votre avis d’imposition 2018 et rendez-vous de 9h à 12h ou de 14h à 16h :



Sur Saint-Denis, à l'Ordre des Experts-Comptables : 36bis rue Juliette Dodu



Sur Saint-Pierre, à la Cité des Métiers : 65 rue du Père Lafosse



Un numéro vert est également à votre disposition du 16 au 22 mai* de 11h à 20h : 0 8000 65432 (hors dimanche, samedi 18 jusqu'à 17h, nocturnes les 16 et 20 mai jusqu’à 23h)