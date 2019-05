Allo qui m'appelle ? Bonjour, c'est Jean-Luc Mélenchon !

Le 23/05/2019

Alors que cette pratique est courante lors des échéances électorales sur le territoire national, certains Réunionnais ont eu la surprise de recevoir un appel automatisé provenant d'un numéro national avec pour interlocuteur : Jean-Luc Mélenchon.



La France Insoumise a choisi pour les élections européennes d'avoir recours au même prestataire qu'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2017. Il s'agit du message suivant : "Bonjour, c’est Jean-Luc Mélenchon. Dimanche 26 mai a lieu l’élection européenne, il y a qu’un tour. La France insoumise présente une liste conduite par Manon Aubry. C’est pourquoi je veux vous en parler personnellement. Mon message dure seulement une minute. Pour l’entendre, il vous suffit de taper "1" sur votre téléphone".



Lorsque la personne tape "1", elle tombe sur un message de Jean-Luc Mélenchon qui parle d'une partie du programme de la France Insoumise en reprenant ses principales idées directrices, mais surtout, qui appelle à voter pour sa tête de liste Manon Aubry.

Quelques captures d'écran montrant la stupéfaction de Réunionnais ayant reçu les fameux appels de Jean-Luc Mélenchon :

Ce type de démarchage politique est-il autorisé ? Oui, il est courant à l'approche des élections en métropole mais dans une fiche consacrée à la "communication politique par téléphone", la Commission nationale informatique et des libertés (CNIL) écrit, à propos de l’utilisation d’automates qu'"En cas de collecte indirecte de coordonnées via la location d’une base de données par exemple, il conviendrait de recueillir expressément ce consentement avant toute communication politique. La possibilité et les modalités prévues pour s’opposer à la réception de tels messages téléphoniques doivent vous être précisées dès le début du message."Dans l'appel reçu par certains Réunionnais, les informations légales ne sont accessibles qu'après l'écoute intégrale du message du leader de la France Insoumise.