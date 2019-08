Allocations chômage : Combien de temps peut-on en bénéficier ?

Le 06/08/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 512

Le 28 juillet dernier, les règles d’indemnisation de l’assurance-chômage ont été modifiées : 6 articles ont été publiés dans le journal officiel par le ministère du Travail, et fixent désormais la durée minimale de travail exigé ainsi que la durée minimale d’indemnisation.

À partir du 1er novembre 2019, la durée minimale d’indemnisation passe de 4 à 6 mois pour les demandeurs d’emploi.



Mais il faudra avoir travaillé au minimum 6 mois sur les deux années précédentes pour ouvrir ses droits à l’allocation chômage, alors qu’il fallait 4 mois de travail sur 28 mois jusqu’à présent.



Autre changement, le salaire journalier de référence, calculé en divisant les salaires de la période de référence par les seuls jours travaillés, sera désormais calculé en divisant les salaires par l’ensemble des jours à partir du premier jour d’emploi. La durée sera donc égale au nombre de jours calendaires, travaillés ou non, et le salaire journalier devrait ainsi être identique entre une personne ayant travaillé en continu et une autre ayant alterné CDD et inactivité.