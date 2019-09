Allons pique-niquer en famille !

Le 25/09/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 96

Apporter vos marmites pour partager un repas convivial à la pause déjeuner. Voici le thème de la 4ème édition du pique-nique en famille organisé le samedi 5 octobre au Parc Arc-en-ciel par l’association ASCPC, l’UFOLEP et le Conseil citoyen de Plateau Caillou. Le site se trouve à proximité de la Poste du quartier. (Photo d’illustration)



Soutenu par la Ville de Saint-Paul et ses autres partenaires, cet événement se déroulera de 9h à 19h. Au programme : Ufo Street fait vivre le ballon rond avec une foule d’activités : tournoi 5 vs 5, 1 contre 1, défi, freestyle, taureau et E-Games.



Ne ratez pas le spectacle de danse, le micro libre, le concours de dominos et le loto quine la matinée !



Allon bat’ un carré !