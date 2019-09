“Alon Fé Koz Marmit ” à Bouillon remporté un vif succès

Le 26/09/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 106

Dans le petit quartier de Saint-Paul, la gastronomie réunionnaise a été mise à l’honneur le samedi 21 septembre dernier à l’occasion de la 2ème édition de « Alon Fé Koz Marmit ». Un concours culinaire qui réunit les amateurs de bons plats créoles.



Hormis, les 5 candidats qui se sont affrontés tout au long de la matinée pour préparer leur meilleure composition, une trentaine d’enfants à participé aux ateliers mis en place pour confectionner des samoussas et des jus de fruits frais qu’ils ont eu l’honneur de présenter au jury présent.



C’est à 12h15 que la valse des assiettes préparées par les candidats a commencé pour se terminer vers 13h30. Le jury était composé de 3 membres de l’association des “Toques Blanches de La Réunion” dont Jean-Fançois Sadeyen en est le président, Miss Saint-Paul, Mathieu Payet, second de cuisine du Dina-Morgabine ; Mme Dolly de la cave du sommelier, et Charles Fischer chargé d’opération d’aménagement au sein de la SIDR.



Après une délibération des plus serrées, le prix du meilleur cuisinier au feu de bois de Bouillon à été attribué à la seule représentante de la gente féminine de ce concours à savoir, Lydia Souprayen, maman de trois enfants.



En plus du trophée remis et édité par les Toques Blanches, elle aura le plaisir et le privilège de passer une nuit à l’hôtel pour 2 personnes, avec un repas gastronomique complet et le petit-déjeuner.



Ceci s’accompagne également d’un stage de perfectionnement en cuisine ou en pâtisserie à l’atelier O’Chef situé à la Possession, d’un stage de découverte en œnologie, d’un panier confectionné par l’association Spider 974, garni de produits du terroir, et d’équipements électroménager.



Henri Cataye se verra lui attribuer la seconde place et Ambroise Lejeune la 3ème. Tous les candidats ont été récompensés de leurs efforts, ils ont reçu des cadeaux. Cette magnifique édition s’est achevée avec un repas partage entre les candidats, leur famille et les membres de l’association Spider 974 qui ont œuvré sans compter pour la bonne tenue de cette journée.