Mis en service en avril 2019 sur les 6 communes de la CIVIS avec un parc de 35 VAE (Vélo à Assistance Electrique), de 15 trottinettes électriques et de 20 vélos classiques, AlterVélo, le service de location longue durée de la CIVIS rencontre du succès. Après 5 mois d’exploitation la totalité des VAE et des trottinettes électriques ont été loués : ce sont donc plus de 50 locations qui ont débuté pour des durées variables, et plus de 350 personnes qui sont inscrites sur liste d’attente.



Alternéo, après cette phase d’expérimentation a décidé d’augmenter significativement le parc des VAE, le matériel le plus demandé, ce sont ainsi 50 nouveaux équipements qui ont été livrés ce jeudi pour être mis en location au plus vite. Cet investissement de plus de 80 000 € sera complété de 50 VAE complémentaires avant la fin de l'année, portant ainsi le parc total de VAE à 135 unités.



Par ailleurs, Alternéo entend très vite étendre le déploiement d’AlterVélo en ouvrant une nouvelle Maison Vélo dans la nouvelle gare de St Louis où les cyclistes pourront effectuer en libre - service des opérations de réparation simples.



Une première à la Réunion par ailleurs, une offre de location courte durée en libre - service sera proposée par Alternéo, en 2020 avec 100 VAE répartis sur une dizaine de stations et dotés de cadenas connectés. Ces vélos seront accessibles en libre - service à partir d'un smartphone qui permettra de déverrouiller le cadenas, et avec pour obligation pour l'usager de restituer le vélo dans une des dix zones prédéfinies.



Enfin, il est rappelé que 5 boxes pour le stationnement sécurisé des vélos ont été installés et ne demandent qu’à être utilisés. Dans ces équipements les cyclistes peuvent parquer en toute sécurité leur vélo personnel ou un vélo Altervélo, pour un prix très modique et ainsi pleinement profiter de leurs 2 roues comme moyen de mobilité au quotidien.