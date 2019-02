AlterVélo, le nouveau service de location de vélos et trottinettes de la CIVIS

Alternéo lancera prochainement AlterVélo, un nouveau service de location longue durée (LDD) de vélos (à assistance électrique ou non) et de trottinettes électriques. Une nouveauté qui complète l’offre existante de transport en commun de la CIVIS.Pour la collectivité, qui espère ainsi favoriser les déplacements propres et actifs, il s’agit de "convaincre ses administrés de tester un nouveau mode de déplacement, qu’il soit en complémentarité ou non avec l’offre existante". Le prix pour arpenter les rues du sud sur un Altervélo : 25 euros par mois* (moins si vous êtes un abonné du réseau Alternéo).Trois produits seront proposés à la location : le vélo "classique", le Vélo à Assistance Electrique (plus communément VAE) et la trottinette électrique. "Chaque produit répondra à sa façon aux besoins de mobilité en perpétuelle évolution d’une population confrontée aux problématiques malheureusement récurrentes d’engorgement des centres villes et principaux axes routiers de l’île", indique le réseau de transport, alors que l’heure est résolument à la recherche d’alternatives au tout-automobile.L’offre sera commercialisée à la Maison du Vélo à Bois d’Olives qui ouvrira prochainement ses portes. Les réservations seront possibles sur le site : www.alterneo.re