Alternéo: Reprise du service restreint

Le 09/04/2020 | Par CIVIS | Lu 185

A partir du jeudi 9 avril 2020, les lignes de bus du réseau Alternéo fonctionneront à nouveau en mode restreint.



Les services seront assurés à partir de 7h00 et jusqu’à 17h30, sur la base des horaires « Dimanche et jours fériés ».



Par ailleurs, le réseau Alterneo ne fonctionnera pas les Dimanche 12 et Lundi 13 avril.



Nous rappelons que le nombre de passagers par bus reste strictement limité à :