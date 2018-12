Ambiance de feu au 20 désamb de Saint-Paul

Le 22/12/2018 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 153

Retour en images et en vidéos sur la Fête de la liberté organisée ce jeudi 20 décembre 2018 à Saint-Paul. Plus de 3 000 personnes participaient aux différentes manifestations traditionnelles et musicales sur la place du Débarcadère, de 9 heures à plus de 22 heures.