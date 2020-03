Amende: Le non-respect du confinement coutera désormais entre 135 et 375 euros

Peux être que certain vont un peu mieux respecter les règles ... quoique après si c'est que financier et que la personne a que le RSA(insaisissable) ....aucun risque pour eux..non ?

Dommage notre paye i augmente pas comme les amendes. Etant dans la securité dans un centre comercial mais pour nous c pas grav nous mdrr et la suis sur la paye sera en retard les employé banque sont confiné mdrrr quel vie... courage au autres agents

et pendant ce temps, notre president bien aimé se ballade aux champs-elysée... chez nous on dit que l'exemple vient d'en haut :o)

6. Banda le 19/03/2020 11:05



Il faut faire preuve de civisme et respecter les consignes. En parallèle prie Dieu pour qu’Il enlève ce virus du monde. Les scientifiques, les gouvernements tous disent que ces mesures sont prises pour freiner la propagation et non pour arrêter.