Amendes pour non-respect du confinement: Un flou juridique, selon un avocat

Le 03/04/2020 | Par Marine Abat | Lu 2198

"Et ça, j'ai le droit ?". La question revient souvent au moment de planifier un déplacement. Car c'est un véritable flou qui entoure les contraventions pour non-respect du confinement. De quoi voir foisonner les amendes abusives ? Nous avons posé la question à Maître Sébastien Navarro, avocat pénaliste.