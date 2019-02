Amoureux, l'intermédiaire St-Pierrois a transféré 300.000 euros au Bénin

Si il s’est probablement fait lui aussi avoir au début, Jean-Marie B. a par la suite sciemment participé à cette escroquerie opérée sur la toile, connue sous le nom d’arnaque à l’ "africaine". Ce jeudi, il était à la barre du tribunal correctionnel de Saint-Pierre, jugé pour complicité d'escroquerie.



En 2016, l’homme, comptable de formation, fréquente les sites de rencontres et par ce biais fait la connaissance d’une certaine Kimberley C. Une jeune et jolie femme que l’on devine être un faux profil, lui confie être d’origine belge issue d’une famille riche installée au Bénin.



Problème : pour percevoir un important héritage de 800 millions d’euros, elle doit régler les frais de succession. A ce moment-là, le bientôt sexagénaire ne flaire pas l’arnaque et, fou amoureux, lui donne ses économies. Pire, toujours aveugle, il devient l’intermédiaire de cette escroquerie. Une soixantaine de victimes s'est fait connaitre à La Réunion mais aussi à Tahiti, Nouméa et plus majoritairement dans l'Hexagone.