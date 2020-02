Anaïs Patel : "Je ne pactiserai jamais avec le Rassemblement National"

Le 10/02/2020 | Par Zinfos974 | Lu 144

Comme la majorité des Réunionnais, je suis actuellement encore indécise quant à mon choix pour les municipales qui auront lieu en mars prochain.



Je soutiendrai un maire qui est progressiste et qui se bat pour les populations les plus fragiles.



A ce titre, je rencontrerai tous les candidats qui le souhaitent et mon choix se déterminera en fonction du projet. Ce projet je le souhaite tourné vers la transition écologique, l’emploi et donnant la priorité à nos enfants et à nos aînés.



J’ai donc, dans ce cadre, rencontré le candidat Jean Max Moutoussamy mais aucun membre de son équipe. Je savais qu’il souhaitait un rassemblement large mais j’ignorai qu’un des représentants du Rassemblement National serait sur sa liste. C’est son choix.



Le Rassemblement National est un parti qui base sont projet sur l’exclusion, le mépris et le dénigrement d’une partie de la population. En raisons de mes convictions personnelles et religieuses, je ne partage pas cette vision de la politique. Je ne pactiserai jamais avec le Rassemblement National.



Je ne suis donc, à l’heure actuelle, sur aucune liste et je fonctionne effectivement en dehors de LREM locale. Je tiens à garder ma liberté de penser en travaillant directement avec le national.



Anaïs PATEL