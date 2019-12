Anda - Gobalou: touf' pa nous !

Le 10/12/2019 | Par Frederic Orboin, Technicien supérieur en génie thermique | Lu 111

J'ai vu sur Facebook un appel pour manifester mercredi 11 décembre contre l'unité de valorisation des déchets qui ouvrira bientôt à Pierrefonds. Cette installation ouvrira bientôt pour nous débarrasser de nos déchets. Mais Anda et Gobalou sont contre et veulent manifester pour empêcher le projet. Alors, on fait quoi ? Cossa zot i propoz ? On continue d'être étouffés dans la saleté avec des poubelles qui débordent partout et un centre d'enfouissement saturé ?



L'UVE n'est pas un incinérateur. Il ne fera pas de fumée et presque pas de déchets. Tout le monde peut voir la vidéo sur internet. Bien sûr, ce n'est pas parfait mais c'est 1000 fois mieux que le tas d'ordures de la Rivière Saint-Etienne qui empoisonne la nappe phréatique et l'eau du robinet de Saint-Louis et Saint-Pierre et qui pollues la mer et la rivière. C'est mieux que les dépots sauvages de saleté et les déchetteries saturées partout dans les quartiers. Tout ça les bobos macronistes de Anda ou les bobos gauchistes de Gobalou s'en foutent : ils habitent dans de belles cases avec piscines et jardiniers et ils vivent loin de la saleté des quartiers. Alors que le petit créole doit vivre avec la saleté partout. Il est temps d'avoir une UVE pour vivre sans déchets comme en métropole, parce que nous lé pas moins.