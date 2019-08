André Rougé : "Faire en sorte que le Rassemblement national devienne la force émergente"

Le 29/08/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 739

Le député européen RN et délégué national du parti à l'Outre-Mer, André Rougé, était de passage à La Réunion. André Rougé n'est pas un inconnu dans l'île puisqu'il était un des attachés parlementaires de Michel Debré, alors député de La Réunion.



Invité par Pierrot Dupuy, André Rougé revient sur son évolution politique, du RPR/UMP au Rassemblement national et dresse les grandes lignes de la stratégie du parti en vue de l'échéance électorale des municipales de 2020.



"Je suis gaulliste. J'ai commencé ma carrière politique et professionnelle ici à La Réunion. Aujourd'hui, je suis obligé de constater que mes convictions n'ont en rien changé. Ce sont plutôt mes anciens amis et politiques qui ont évolué petit à petit, en abandonnant tout ce qui faisait le Gaullisme", indique-t-il. Et d'ajouter : "Je considère aujourd'hui que Marine Le Pen est la seule personnalité politique d'envergure nationale à incarner les valeurs du Gaullisme". Pour le député européen RN, ces valeurs sont "des valeurs de combat pour la population, pour la défense des Français quelle que soit leur origine, leur appartenance sociale et des valeurs de résistance".



André Rougé tient par ailleurs à dissocier la politique de Marine Le Pen de celle menée auparavant par son père, Jean-Marie Le Pen, l'un des plus grands adversaires de De Gaulle. "Marine Le Pen a été en désaccord profond et total avec les prises de position les plus radicales et les plus extrémistes de son père", commente-t-il.



Marine Le Pen bénéficie d'"une véritable vision pour l'Outre-mer"



Interrogé sur le programme du rassemblement national et plus particulièrement sur la politique du parti en outre-mer, André Rougé considère que Marine Le Pen bénéficie d'"une véritable vision pour l'Outre-mer". Il avance, lors des différentes échéances électorales passées (présidentielle et européennes), un programme "très crédible et très adapté aux départements, régions et collectivités d'Outre-mer".



L'occasion d'embrayer sur les élections municipales des 15 et 22 mars 2020. "Il y aura des listes dans à peu près toutes les communes. Le but est d'avoir le maximum d'élus locaux", annonce-t-il. Objectif : "Faire en sorte que le Rassemblement national devienne la force émergente qui incarne le changement ici à La Réunion".