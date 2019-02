André Thien Ah Koon caricaturé : Yannis Lebon reconnait "une erreur de communication"

Le 27/02/2019

Il était censée reprendre les préoccupations des Tamponnais alors que "48 000 000 euros" dorment dans les caisses sur lesquels André Thien Ah Koon, vêtu d’un chapeau et d’un costume chinois, s’assiérait. Sur ce tract distribué à environ 9 000 exemplaires par les équipes de Yannis Lebon dans les boîtes aux lettres de la ville, une caricature de l’édile renvoyé à son appartenance culturelle sur fond de préjugés racistes.



Pourtant le président du Cercle du Tampon et élu de l’opposition n’y a rien vu d’injurieux jusqu’au conseil municipal de samedi où le maire lui a refusé la parole. Une plainte pourrait être déposée. "En 2018, nous avons distribué 147 000 tracts. Le maire a pris l’habitude d’utiliser le conseil municipal pour émettre un avis sur mon positionnement", se défend ce mercredi Yannis Lebon. Aujourd’hui l’élu dit "assumer pleinement le contenu de son tract", mais reconnait une "maladresse". "Mon but n’était pas d’attaquer une communauté. Je suis attaché aux valeurs de la République".