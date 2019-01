André Thien Ah Koon dit non au démantèlement de la Chirurgie infantile au CHU Sud

La suppression de deux services de chirurgie infantile du CHU Sud est envisagée suite à un audit.



A aucun moment, les élus représentant de la population n’ont été concertés sur une telle orientation. Or, c’est la population du Sud qui souffrirait d’une telle décision.



La politique de santé publique dans le sud est mal gérée.



Je constate qu’une fois de plus, le principe d’un CHU véritablement bi-polaire, tel qu’il avait été acté lors de sa création, est totalement nié, et que le sud devient une variable d’ajustements des investissements réalisés au profit du nord.



Cela est inacceptable.



J’appelle l’ensemble des élus du sud à se mobiliser contre une telle décision et demande à la direction du CHU de revoir sa copie.



Le maire du Tampon, André Thien Ah Koon,

Co-fondateur du CHU Membre du Conseil de Surveillance.