Andry Rajoelina élu président de Madagascar, selon les résultats provisoires de la Ceni

Le 27/12/2018 | Par N.P | Lu 591

A 44 ans, Andry Rajoelina, devient pour la deuxième fois président de la République malgache. La commission électorale a annoncé, le 27 décembre, les résultats provisoires de l’élection présidentielle à Madagascar. La Haute Cour constitutionnelle devrait confirmer sa victoire sous neuf jours.L’homme d’affaires spécialisé dans la communication avait déjà remporté la présidentielle en 2009. Andry Rajoelina, ambitieux et dynamique, après avoir animé des soirées, créé et racheté des entreprises spécialisées dans la publicité, la communication et les médias, est entré en politique en 2007. Avec le mouvement Tanora malaGasy Vonona (TGV), il devient maire d'Antananarivo. Jugeant que le pouvoir central entrave sa liberté d’élu, il prend la tête d’un important mouvement de contestation du régime dirigé par Marc Ravalomanana. Durant cette crise de 2009, Andry Rajoelina poussera le président à démissionner et à fuir. Andry Rajoelina accède à la tête de l’Etat avec le soutien de l’armée, dénoncé par la communauté internationale.Durant son mandat si des hôpitaux sont créés dans les grandes villes, le réseau routier développé, le PIB chute et la population vivant sous le seuil de pauvreté augmente.Candidat à sa succession, Andry Rajoelina renonce finalement, préférant jouer la carte de l’apaisement, la Grande Ile toujours secouée par la crise de 2009.Il revient au devant de la scène en 2018, affrontant son opposant Marc Ravalomanana. Un bras de fer dont Andry Rajoelina semble une nouvelle fois sortir vainqueur.