Angie, 10 ans, championne de France de gym rythmique

Le 31/01/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 118

Très belle consécration pour la petite association de gymnastique rythmique de la Saline-les-Bains qui existe depuis seulement 7 ans. En juin de l’année dernière, six de ses petites gymnastes – Swell, Théa, Nina, Lalie, Julietta et Tara – remportaient le championnat de France par équipe de gymnastique rythmique. De quoi satisfaire pleinement les deux entraîneurs de l’association, Kathy Milin et Eve Wtodkiewiez.



Le 25 janvier dernier, l’association GR de La Saline était à nouveau à l’honneur avec la petite Angie Canter, seulement 10 ans et déjà championne de France de gymnastique rythmique, catégorie TFA (Trophée Fédéral A). Ses autres copines qui participaient à la compétition à Reims – Mila Letoullec, Morgane Fen Chong et Charlie René – n’ont pas démérité puisqu’elles ont terminé respectivement 10e, 16e et 18e sur 40 participants. Des performances saluées par le maire Joseph Sinimalé qui a invité les jeunes sportives à bien préparer le prochain rendez-vous, en juin prochain, pour un nouveau championnat de gymnastique rythmique par équipe. Il leur a souhaité de revenir couronnés de succès.