Animaux effrayés par les feux d’artifice: On en parle en métropole

Le 27/12/2018 | Par N.P | Lu 498

On ne peut y échapper, dans notre île fêtes de fin d’année riment avec pétards et feux d’artifice. Effrayés par les détonations comme chaque année, de nombreux chiens s’enfuient. Pour les retrouver un véritable système d’alerte s’est créé et a fait l’objet d’une couverture médiatique dans l’Hexagone. Le site 20minutes , sur des infos La 1ere, relaie ainsi la mobilisation des réseaux sociaux pour retrouver les animaux égarés."Malgré les avertissements des associations de défense animale, chaque année, de nombreux chiens et chats s’enfuient de leur domicile, effrayés par les détonations", écrit le média.Les pages Facebook " Pet Alert Réunion 974 " et " Pattes en cavale 974 " sont ainsi citées dans ce réseau d'entraide.