Anne Thien : En pleine crise des GJ, elle ouvre son magasin bio au Tampon

Le 22/01/2019 | Par N.P | Lu 1574

Elle a 25 ans et s'est lancée dans un vaste projet, avec le soutien indéfectible de ses proches et de son conjoint. L'entreprenariat coule dans ses veines, issue d'une famille de commerçants depuis trois générations, originaire du Tampon et de Saint-Paul. Son magasin bio a ouvert ses portes aux Tampon il y a quelques semaines, Anne Thien y croit et a déjà ses clients fidèles.

Bonne élève, Anne est passée par une classe préparatoire au Lycée de Bellepierre, mais attirée par l'international, elle a pris ses valises en compagnie de son petit ami pour partir s'installer à Montréal. Après trois très belles années passées à HEC Montréal, la Réunionnaise a commencé à travailler sur un projet entrepreneurial dans le domaine de la pâtisserie sans gluten. Mais l'île leur manquait, leurs familles également. Finie donc l'aventure canadienne pour les jeunes diplômés mais pas ce désir d'entreprendre.



Pourquoi ouvrir un magasin bio au Tampon? Anne Thien retrace la genèse de son projet : "Mon expérience montréalaise m’a confortée dans mes recherches du manger sain et biologique. Montréal est très en avance sur le plan des nouvelles tendances food et healthy. On y voit beaucoup de restaurants vegans, sans gluten, crudivores. Des produits innovants, et de nombreux adeptes de la nourriture saine.



J’avais mes habitudes dans deux magasins bio de mon quartier.



De retour à la Réunion pour des vacances, mon père m'a proposé une merveilleuse opportunité, que j’ai saisie. Ouvrir un magasin bio. Ensemble nous avons donc travaillé pour mener ce projet à bien et mon aventure a commencé là ".



Les Comptoirs de la Bio Réunion est un magasin de 300m2 situé en plein centre ville du Tampon. Les Comptoirs de la Bio est en fait un regroupement d’indépendants français qui compte plus de 150 magasins partout en France. Il s'agit du tout premier magasin de la franchise à la Réunion ! Toutes les gammes de produits sont présents, de l’épicerie au frais, des surgelés, des cosmétiques, des produits d'entretien et du vrac.