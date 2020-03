Annick Girardin a "démasqué" l’ARS selon Jean-Luc Poudroux

Le 30/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 3419

Les parlementaires de l’île ont eu aujourd'hui une audioconférence avec la ministre des Outre-mer pour faire un point de la situation. Le député Jean-Luc Poudroux affirme qu’Annick Girardin a fait preuve de fermeté avec l’ARS.

Dans un communiqué, l’ancien maire de Saint-Leu a résumé l’audioconférence entre les parlementaires de La Réunion et la ministre des Outre-mer. Jean-Luc Poudroux affirme avoir remercié "la Ministre des Outre-mer d’avoir fait preuve de fermeté pour démasquer l’ARS, courage que n’ont pas eu ses prédécesseurs. Les dysfonctionnements de l’ARS ne datent pas d’aujourd’hui". Mais il ne cite aucun exemple. Le député de la 7e circonscription assure que ces dysfonctionnements ne datent pas d’hier et que la lumière devra être faite une fois la crise sanitaire passée.



Jean-Luc Poudroux affirme également qu’Annick Girardin a été très attentive à sa proposition de reverser directement aux familles la Prestation accueil et restauration scolaire (PARS). En temps normal, cette aide est donnée directement aux gestionnaires de restauration. Mais confinement oblige, la fermeture des écoles ne permet plus aux familles d’en bénéficier. Il souhaite donc que la CAF se charge de la redistribuer aux familles.



Enfin, Jean-Luc Poudroux a demandé plus de moyens de protections pour les soignants et personnes en contact avec le public. Il désire qu’un dépistage de masse soit effectué. Enfin, le député demande la rédaction et la large diffusion de fiches pratiques et techniques, secteur par secteur, profession par profession, afin que "chacun puisse connaître son rôle, ses droits, ses devoirs et obligations pour éviter tout quiproquo".