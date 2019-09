Annick Girardin annonce 1000 contrats PEC supplémentaires

Le 19/09/2019

Les PEC, autrement dit les "Parcours Emploi Compétence", ont remplacé les anciens contrats aidés depuis janvier 2018. Ils mettent principalement l'accent sur les difficultés d'insertion professionnelle, et sont destinés aux personnes les plus éloignées de l'emploi. Le PEC est réservé aux associations et aux collectivités et ne peut pas être utilisé dans le secteur privé.



Au final, 11000 PEC avaient été attribués à La Réunion pour cette année. Or, le Préfet de La Réunion a annoncé vendredi dernier une suspension provisoire de ces PEC. Dès lors, l'arbitrage de la ministre était attendu.



Cette suspension suscitait en effet de nombreuses inquiétudes chez les maires. Environ 9500 contrats ont déjà été prescrits, 1500 restaient donc encore à attribuer mais ce chiffre inquiétait les élus, au vu de la forte demande sociale d'ici la fin de l'année.



C'est donc vers le chiffre de 1000 supplémentaires que le gouvernement s'engage aujourd'hui, en plus des 11000 sur lesquels la ministre s'était déjà engagée l'an dernier.



Les contrats aidés de 2017 ou les PEC de 2019 : L'éternelle crainte



Le président du Département avait d'ores et déjà abordé le sujet avec la ministre lors de leur rencontre à Paris en début de semaine. En effet, sur ces 11000 PEC, un quota est réservé aux services internes du Département. Comme les autres élus, Cyrille Melchior était inquiet et demandait à Annick Girardin de trouver une solution pour que le niveau d'attribution des PEC soit poursuivi.



Ce que les élus, et notamment l'association des maires, réclament, c'est aussi une plus grande transparence sur la répartition de ces PEC au sein des différentes collectivités. Ils s'inquiètent sur la répercussion que cela aura sur la rentrée de janvier. En effet, en 2017, la rentrée scolaire avait déjà dû être reportée dans la quasi totalité des 24 communes à cause du manque de contrats aidés justement.



Mais la ministre des Outre-mer, qui entame sa visite ce jeudi à La Réunion, avait naturellement préparé le terrain sur ce dossier explosif sur le plan social. L'enveloppe octroyé à notre département est donc confirmée dès sa descente d'avion.