Annick Girardin impose une quatorzaine "très stricte" à toute personne entrant en outre-mer

Le maintien de la continuité territoriale sanitaire

C'est une conférence de presse sans contact que la ministre des Outre-mer a donné ce mercredi soir depuis Paris. Dans une vidéo retranscrite sur la plateforme vidéo Dailymotion, Annick Girardin a fait le point sur la situation en outre-mer.Oui, l'Etat d'urgence va être décrété dans les territoires, au même titre qu'en métropole, indique-t-elle alors qu'un projet de loi en ce sens a été discuté lors du conseil des ministres qui s'est tenu quelques heures plus tôt."Les précédentes crises ont montré que, sur une île, on n'est pas à l’abri de l'entrée de virus propagés par les déplacements, et aussi que ça peut aller très vite dans des milieux confinés", note la ministre, rappelant les limites des capacités de nos systèmes de santé.Pour limiter cette propagation du virus, Annick Girardin s'adresse aux ultramarins installés dans l'Hexagone (ou ailleurs dans le monde) qui souhaiteraient rentrer pendant cette période de confinement. "Je leur demande de ne pas le faire parce que c'est aussi comme ça que va se véhiculer le virus dans les territoires d'outre-mer". Chacun est en effet potentiellement porteur d'un virus qu'il peut transporter en cas de déplacement. La règle : chacun reste chez soi autant que faire se peut et ne sorte que pour des raisons obligatoires. Des consignes ont été passées pour que les hébergements étudiants dans l’hexagone restent ouverts.À tous ceux qui vivent en outre-mer et sont actuellement en métropole, la ministre promet par contre que le gouvernement les aidera à rentrer chez eux "quand c'est nécessaire". Des consignes ont en effet été passées pour restreindre l’accès aux transports aériens aux seuls voyages familiaux et professionnels ne pouvant être différés, ce qui conduira à réduire la fréquence des liaisons aériennes. Mais Annick Girardin veut se montrer ferme : "La quatorzaine est obligatoire pour toute personne qui pénètre dans un territoire d'outre-mer. C'est une quatorzaine très stricte, qui vous oblige à rester chez vous et à ne sortir pour aucune raison. Vous et ceux qui vivent sous le même toit."Par ailleurs, au titre du maintien de la continuité territoriale, des dispositions permettront de maintenir le transit du fret, la possibilité d’évacuations sanitaires et d’acheminement des produits sanitaires (médicaments, produits sanguins…), et certains déplacements pour raisons familiales ou professionnelles impérieuses.Dans cette même démarche de limiter la circulation du Covid-19, la ministre demande aux chefs d’entreprise de mettre en place les gestes barrières pour leurs employés. Elle précise également : "Contrairement à l’hexagone, l’outre-mer n’est pas encore au stade 3. Donc si vous avez un malaise, des symptômes, il faut continuer à appeler le 15".Alors que des scènes improbables circulent sur les réseaux sociaux, comme celle d' une bagarre dans un supermarché , la ministre tient à réagir : "La peur de manquer a provoqué dans certains territoires des comportements violents inacceptables, il faut qu’on puisse lutter contre ce type de comportements, qu’on arrive à s’organiser, à limiter le nombre de personnes présentes pour faire leurs courses", exprime-t-elle, regrettant également "le vol de produits comme de masques au détriment des professionnels de la santé".L'occasion également de mettre en garde sur les fake news qui circulent sur la toile. En cas de doute, pour avoir des informations fiables concernant le coronavirus, la ministre recommande d'appeler le numéro dédié, le 0800 130 000. De quoi éviter de faire enfler les rumeurs en cette période propice à la psychose.