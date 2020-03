Annick Girardin menace d’un blocage des prix en cas de hausse abusive

Commentaires (22)

1. Flamboyant le 31/03/2020 16:48

Il faut bien contrôler les prix à la réunion et verbaliser les abuseurs

2. nono le 31/03/2020 16:50

Très bien. C'est une future bonne mesure !

Comme ça on sera pas tenté à consommer chinois :)

3. MDR le 31/03/2020 16:52

A La Réunion les PRIX commence a flambé dans certain commerce

4. Ken le 31/03/2020 16:53

Alors, non seulement nos agriculteurs vont devoir travailler à perte! Mais nos bazardera aussi! Non non, tous le tissu économique va pas disparaître ! Là nourriture va apparaître par enchantement devant la maison de chacun...

Sainte Annick TM priez pour nous...🙏😂😂😂😘



5. Veridik le 31/03/2020 17:26

Ça, il faut le faire toute l'année...

6. doudou le 31/03/2020 17:29

Encore une promesse de Madame promesse!!!!!

7. JF le 31/03/2020 17:30

Menacer, c'est trop tard, il faut le faire maintenant et punir ceux qui ont déjà abusé...

8. MôveLang le 31/03/2020 17:35

Elle demande de fixer les prix en cas de hausse non justifiée , les prix ont déjà augmentés, comme elle travaille dans la transparence et que le préfet a tout pouvoir, qu'est-ce qu'il attend pour les règlementer et les ramener avant le confinement

9. spartacus974 le 31/03/2020 17:43

Qu'elle gère déjà les malversations de son compagnon à st Pierre Miquelon.Elle n'est plus crédible.

10. klod le 31/03/2020 17:44

Keynes est de retour , n'en déplaisent au tenant d'un "libéralisme à outrance" …………….. ou d'un libéralisme en "open bar" , honte à eux !!!!

11. Halte à l'abus le 31/03/2020 17:46

La préfecture doit créer un site facile d'accès ou chacun pourra mettre sa contribution sur les abus. Vous allez voir qu'il ne faudra pas longtemps pour calmer tt le monde et surtout les profiteurs.



Mais bon, la délation ....



#balancetonbazardier #balancetoncommerceprofiteur

12. nono le 31/03/2020 17:47

« L’exposition au bruit et au silence est très inégalitaire »

Le neuroscientifique Michel Le Van Quyen et l’anthropologue David Le Breton analysent les effets

de l’irruption du silence, mais aussi ceux de la confrontation au bruit, en période de confinement

13. La vérité vraie... le 31/03/2020 17:59

Arrêter de parler Madame et faites !

14. TICOQ le 31/03/2020 18:09

Mais alors si blocage il y a, ce sera à partir des prix actuels ou des prix d'avant épidémie ????

15. Sofiane Battach le 31/03/2020 18:14

Totalement d'accord 100% augmenter quand c justifier par la hausse des prix en matière première ou un manque d'intérêt général pour un certain produit ki coûté cher tt le temps?? Mai la solidarité les marges des hyper et abusive tt le temps🎃

16. Bleu outre mer le 31/03/2020 18:40

A propos du despitage source le Monde



"Nous sommes désormais au-dessus de 20 000 tests réalisés par jour", selon Olivier Véran



Questionné par le député LR Olivier Marleix sur un dépistage massif de la population et sur la stratégie du gouvernement, au cours des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale mercredi après-midi, le ministre de la santé, Olivier Véran, a précisé que "nous sommes désormais au-dessus de 20 000 tests réalisés par jour et nous serons à 50 000 par jour à la fin du mois d’avril".

17. nono le 31/03/2020 18:40

Masques: Macron souhaite «l'indépendance pleine et entière» de la France «d'ici la fin de l'année»

alléluia !!!

18. Ken le 31/03/2020 18:47

19. Pascale le 31/03/2020 18:57

Il faudrait qu'elle arrête surtout de brasser du vent! :)

les prix ont déjà augmenté!!

20. Peinture corona le 31/03/2020 19:17

MDR !



Une machine à fausses promesses.



Qu'est ce qu'elle n'avait pas dit déjà sur la baisse des prix pendant la crise des gilets jaunes.



La grande distribution doit se rouler par terre de rire.