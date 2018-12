Annick Girardin nomme un délégué à la concurrence en outre-mer

Le 20/12/2018 | Par Zinfos974 | Lu 189

Le gouvernement continue d'avancer sur ses nombreux engagements pris devant les gilets jaunes de La Réunion il y a deux semaines. Une nouvelle fonction a été créée pour chapeauter l'ensemble des questions liées à la formation des prix.

Le gouvernement a nommé ce mercredi un délégué à la concurrence en outre-mer, "dans la poursuite des engagements pris à la Réunion" affirme la ministre des Outre-mer Annick Girardin.



Le délégué aura pour mission principale de "renforcer la transparence des prix en Outre-mer par la lutte contre les pratiques commerciales déloyales ainsi que les ententes et les abus de position dominante". Une nomination qui intervient après sa rencontre avec des "gilets jaunes" à La Réunion fin novembre.



C'est Francis Amand, inspecteur général de l'Insee et médiateur des relations commerciales agricoles, qui a été nommé délégué à la concurrence en outre-mer, à la suite d'une réunion de travail réunissant la présidente de l’Autorité de la concurrence (Isabelle de Silva), le rapporteur général à l’Autorité de la concurrence (Stanislas Martin) et Juliette Théry-Shultz, rapporteur générale également.



Les effets de la loi Lurel seront évalués



La mission principale de Francis Amand consistera à renforcer la transparence des prix en outre-mer par la lutte contre les pratiques commerciales déloyales ainsi que les ententes et les abus de position dominante. Outre cette nomination, les échanges ont porté sur trois points.



Il s'agit tout d'abord de "l’élaboration de nouveaux indicateurs pour apporter plus de transparence dans la construction des prix dans les territoires d'outre-mer", en "intégrant notamment le coût de transport, puis le renforcement du rôle des sept observatoires des prix" et, enfin, "les conditions d’évaluation des dispositifs de la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer", détaille la ministre des Outre-mer.