Annulation des loyers: Les commerçants interpellent les présidents des chambres consulaires

Le 04/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 109

Après un premier courrier envoyé au préfet et resté sans réponse, le collectif des associations de commerçants s'adresse aux présidents des chambres consulaires au sujet de l'annulation des loyers commerciaux. Il leur est demandé de porter leurs demandes auprès du gouvernement. Le courrier :

Objet : Demande d'annulation des loyers commerciaux suite aux mesures prises contre le COVID-19



Monsieur le Président de la CCI, Monsieur le Président de la CMA,



Depuis le 16 mars dernier, le Président de la République a ordonné la fermeture de tous les commerces « non essentiels » à la Nation pour lutter contre l’épidémie du COVID-19. Suite à ces mesures d’urgence, un grand nombre de nos commerçants ont dû cesser leurs activités. Le gouvernement entend apporter son aide mais en dépit de ces mesures de soutiens, les commerçants doivent faire face à leurs charges fixes dont les loyers, qui représentent la charge la plus importante.



Certes, lors de son allocution du 16 Mars, le Président de la République a annoncé entre autres la suspension des loyers commerciaux mais nous estimons que face à cette crise qui perdure depuis des semaines, une simple suspension ou report des loyers ne suffira pas aux entreprises à supporter une catastrophe économique de cette ampleur. A la date où nous vous écrivons ce courrier, la majorité des locataires professionnels sont appelés à régler leurs loyers du mois alors que l’activité économique est paralysée.



A cette situation, se rajoute des bailleurs qui ne sont pas solidaires et qui obligent certains d’entre nous à régler nos loyers sous un échéancier de quelques mois après le confinement. Nous savons tous que le report de ces loyers engendrera le cumul des charges des commerçants. Cela aggravera leurs situations déjà précaires. Ils se retrouveront face à des dettes qu’ils ne pourront plus honorer, risquant ainsi la faillite de toutes les entreprises réunionnaises.



Au vu de cette situation, nous avons adressé le 20 mars 2019, un courrier au Préfet de La Réunion, demandant l’intervention de la préfecture auprès des bailleurs afin de faire annuler les loyers commerciaux dus par les commerçants. A ce jour, aucune réponse nous est parvenue.



C’est pourquoi, nous vous sollicitons Messieurs les Présidents des chambres consulaires et nous vous prions de faire remonter notre demande auprès du gouvernement afin de déclarer la suppression des charges locatives qui nous incombent et ce pendant toute la durée de fermeture de nos locaux pour préserver la survie de nos entreprises. Pour ceux ayant réussi à conserver leurs activités, nous demandons la révision de leurs loyers selon la réalité de leur activité économique.



Afin d’inciter la bienveillance des bailleurs, nous demandons à l’Etat de proposer des mesures fiscales incitatives pour les propriétaires contribuant ainsi à préserver la survie de nos entreprises.



Comptant sur la bienveillance et la solidarité de tous dans ces moments de crise sans précédent.



Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à notre demande et nous vous prions d’agréer Monsieur les Présidents, nos salutations distinguée.



Le collectif des Associations des Commerçants de la Réunion



Les associations représentées :

Association des commerçants Coeur de ville de Saint Paul (ACCV)

Association Union des commerçants dionysiens (UCD)

Association Entreprenons et dynamisons ensemble (EDE)

Association des commerçants de Saint Leu (CASL)

Syndicat des commerçants de Saint Gilles

Association des commerçants du Port (ACP)

Association des commerçants de Saint Joseph (ACSI)

Association des commerçants et industrielles de Saint Louis (ACISL)

Association des commerçants de Saint Pierre (Coeur du Sud)

Association des petites et moyennes entreprises de Saint André (APMESA)