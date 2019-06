Antenne Réunion: Christophe Bégert, nommé Directeur de l’antenne, des programmes et des contenus

A compter de la rentrée d’août 2019, Christophe Bégert viendra renforcer l’équipe de Franck Nicolas, Directeur Général Adjoint des médias et de la régie publicitaire, au sein d’Antenne Réunion, en tant que Directeur de l’antenne, des programmes et des contenus.



Christophe Bégert accompagnera l’antenne – hors le pôle information –, à savoir les périmètres de la conduite d’antenne, de la programmation et de la production interne, ainsi que des contenus digitaux autour de antennereunion.fr.



Christophe Bégert intervient pour le Groupe Antenne Réunion depuis plus de 15 ans en tant qu’animateur d’émissions phares de la chaîne, et également en tant que conseiller artistique sur les programmes de divertissement de l’antenne.



Ce renforcement des liens est ainsi tout naturel et a beaucoup de sens au regard des ambitions du Groupe d’une part, et d’autre part au regard de la connaissance du modèle de la chaîne et de l’expertise Christophe Bégert.



Christophe Bégert conservera ses missions d’animateur en sus de ses nouvelles fonctions. Il continuera à présenter Faîtes Chauffer la Marmite du lundi au vendredi à 18h20 sur Antenne Réunion, et sera au rendez-vous le samedi 24 août pour la présentation de Miss Réunion 2019. Des nouveautés programmes seront également à découvrir à la rentrée d’août 2019 avec l’animateur.



"Je suis heureux de cette nouvelle forme de collaboration et suis confiant dans le soutien et la valeur que Christophe apportera à nos médias et aux équipes", confirme Franck Nicolas.



"C’est une fabuleuse opportunité de pouvoir continuer à accompagner l’ambition et le succès de la chaîne, c’est également une grande fierté de partager cette aventure avec l’ensemble des talents du Groupe", explique Christophe Bégert.