Antenne Réunion fait le plein de nouveautés pour la rentrée

Le 19/08/2019 | Par SI | Lu 617

La future grille de programmes d'Antenne Réunion, sur laquelle travaillaient ses équipes depuis plusieurs mois, a été dévoilée ce lundi à l'occasion de la conférence de presse de rentrée de la chaîne privée. Cette dernière promet beaucoup de "nouveautés et d'innovations", aussi bien sur la partie information que sur le divertissement local, avec des productions "100% Antenne Réunion", qui viendront enrichir la grille dès cette rentrée.



Parmi les grands changements opérés par la station de la Technopole, un nouveau décor mais aussi un nouvel habillage, un nouveau générique et un nouveau présentateur pour son JT en la personne d'Antoine Hassler qui prendra le relais de Yolande Calichiama à 19h, qui se consacrera désormais totalement à la direction de l'information de la chaîne.



Ce nouveau plateau télé modulable pour s'adapter à l'actualité et aux éditions spéciales a reçu une attention toute particulière pour offrir un espace dynamique où les intervenants "pourront passer d'un espace à l'autre" et qui donnera "une plus grande liberté de ton et plus d'échanges en toute convivialité", explique la chaîne. Ce plateau a été réparti en trois espaces: présentation du JT, l'espace "cosy" pour notamment recevoir les invités en toute convivialité, sans oublier l'espace "chronique" à l'attention des journalistes intervenants en direct.



Le journal de 12h30, toujours assuré par Nicolas Guy, innovera cette année en proposant aux téléspectateurs une nouvelle version de la séquence Parlons de vous, avec quelques tournages réalisés en extérieur.



Le weekend, les téléspectateurs retrouveront aux manettes Julien Andy pour les journaux de 12h30 et de 19h, qui bénéficieront eux aussi de quelques ajustements. "Nous souhaitons aller encore plus loin afin de donner aux journaux du week-end une couleur et un ton différents de ceux de la semaine, en offrant notamment aux téléspectateurs des reportages dans lesquels ils pourront s’évader, s’enrichir et découvrir notre territoire sous un angle nouveau, inédit". Grâce notamment à nos reportages découverte sur La Réunion", explique le présentateur des éditions du weekend.



Yolande Calichiama, directrice de l'information d'Antenne Réunion, revient plus en détails sur cette refonte de la partie information:

La partie divertissement n'est pas en reste. Après trois saisons d’humour péi avec Kaz Péi, Antenne Réunion et Evilways lancent à compter du lundi 30 septembre leur nouvelle sitcom locale basée dans le domaine de l'aérien et baptisée Welcome on board. Près de 120 épisodes sont d'ores et déjà prévus pour la saison 2019/2020. D'une durée de trois minutes, chaque épisode sera diffusé du lundi au vendredi à 19h50.



Autre évènement de cette rentrée, le lancement de l'émission Tous en Cuisine, animée par Christophe Bégert, qui aura lieu tous les vendredis du 18 octobre au 22 novembre. Durant six semaines, deux équipes de cuisiniers amateurs et professionnels vont s'affronter en cuisine autour des saveurs réunionnaises. Chaque équipe sera coachée par un grand chef de La Réunion (Jofrane Dailly et Jehan Colson), et leurs plats seront goutés et jugés par un jury d’experts : Thierry Kasprowicz, le plus grand critique gastronomique de l’ile, Alexandre Ouaratta, un chef étoilé réunionnais et une cheffe spécialiste de la cuisine ultra-marine à travers le monde, Béatrice Fabignon. Le casting de cette émission a déjà titré plus de 200 inscrits…



Christophe Bégert animera également à partir de novembre et en prime time le premier talk-show de l'île, Ce soir on se dit tout. Les aficionados des Jimmy Kimmel ou de Jimmy Fallon ne seront pas dépaysés par le format de l'émission puisque Christophe Bégert recevra ses invités "à l'américaine", à savoir sur un canapé et avec l'orchestre des Soulpack pour assurer la partie musicale.



Les émissions déjà installées comme Tournez c'est gagné !, Faites chauffer la marmite ou encore KLB seront bien évidemment reconduites cette année, avec quelques petits liftings. "L'ADN d'Antenne Réunion, c'est de parler de La Réunion, des Réunionnais, de La Réunion qui positive", insiste Christophe Bégert: