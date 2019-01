Antibes : Un Gilet jaune percuté par une voiture alors qu'il s'apprêtait à tirer un feu d'artifices

Le 01/01/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 321

Un "gilet jaune" s’apprêtant à tirer un feu d'artifices pour fêter le Nouvel an a été renversé à minuit par une voiture sur une route départementale près d’Antibes.



La victime, un homme âgé de 24 ans, a été transportée à l’hôpital de Nice.



L’automobiliste auteur de l’accident a pris la fuite et est activement recherché.



Depuis le début du mouvement des "gilets jaunes", de nombreux blessés ont été enregistrés dans des accidents, et neuf personnes sont décédées.