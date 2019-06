Anticyclone: Des rafales de vent jusqu'à 85km/h attendues

Le 02/06/2019 | Par N.P | Lu 3473

Météo France indique qu'un flux de secteur Sud-Est très véloce propice à un temps humide sur le Sud de notre département se met en place. Fort vent, mer très chahutée et pluies marquées sur le Sud pour ce Lundi.



Le renforcement des alizés a déjà commencé. Aujourd'hui, des rafales à près de 53 km/h se sont fait sentir sur les plages de l'Ouest (rafales enregistrées sur la station de la Pointe des 3 Bassins).



Les rafales les plus fortes de cette séquence sont attendues demain avec 85 km/h de nouveau sur les plages de l'Ouest.



Un regain d'humidité accompagne ces alizés. Des averses sont attendues cette nuit sur les façades Sud-Ouest, Sud et Est de l'île.



Dès cette nuit, Météo France précise que le renforcement du flux de secteur Sud-Est est propice à un temps très humide sur le Sud de notre département avec des débordements sur la frange côtière. Ces pluies et averses sont donc fréquentes de Saint-Pierre à Sainte-Marie en passant par Sainte-Rose avec des cumuls plus conséquents sur les flancs du volcan.



Le vent de secteur Sud-Est est donc vigoureux avec de fréquentes rafales voisines de 60/70 km/h voire 80 km/h. Seul, le littoral Nord-Ouest bénéficie d'un vent plus paisible avec un régime de brises.



La mer est peu agitée à agitée, mais forte au vent. La houle de secteur Sud s'amplifie entre 2m50 et 3m00 de la Pointe au Sel à la Pointe des Cascades en passant par la Pointe de la Table.

L'anticyclone des Mascareignes reprend ses droits. Avec une pression centrale prévue à 1039 hPa, les alizés vont souffler forts :