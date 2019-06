Anticyclone: rafale de 82km/h à Gillot et près de 100mm de pluie à Grand Coude

Le 03/06/2019

Seule la région nord-ouest est abritée du vent

5: Ci-dessous, les températures relevées par les stations de Météo France aujourd'hui à 11heures (gauche) comparées à celles d'hier à la même heure (droite).

Dans les hauts:

Sur le littoral:

2019 JUIN 03 12h001: l'alizé soutenu fait remonter des averses du large qui touchent le sud sauvage en priorité. Localement dans les hauts de Saint Joseph/Saint Philippe il y pleut pas mal.Les averses passagères touchent le volcan souvent bouché, les plaines et remontent temporairement aussi vers les pentes du nord-est et du nord.des averses passagères sont également observées sur les hauteurs de l'ouest et du sud-ouest.2:La haute mer est houleuse et les sorties sont déconseillées.3: les températures sont en baisse aujourd'hui par rapport aux deux jours précédents, voir relevés comparatifs ci-dessous.4:en moyenne les températures sont en baisse de près de 2° par rapport à hier.en moyenne les températures sont en baisse de près de 3° par rapport à hier. Un halo de "chaleur" résiste au Port qui est abrité du vent.Sur ce je vous souhaite un excellent après midi .Cheers,Patrick Hoareau.