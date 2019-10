Appel à candidatures | Espace de restauration mobile à La Pointe de Trois-Bassins

Le 16/10/2019 | Par TCO | Lu 106

Le Conservatoire du littoral lance un appel à candidatures relatif à l’exploitation d’un espace de restauration mobile à La Pointe de Trois-Bassins.

Modalités de gestion



Infos pratiques

Dépôt des candidatures jusqu’au jeudi 31 octobre 2019 à 12h (heure de La Réunion) au plus tard : par courriel à ocean-indien@conservatoire-du-littoral.fr

ou à l’antenne de La Réunion située au N°14 rue de Crémont – 97400 Saint-Denis

► Convention d’occupation temporaire de 6 ans avec le Conservatoire du littoral (propriétaire) et le TCO (gestionnaire)► Respect d’un cahier des charges techniques avec exigences environnementales et sanitaires► Retrait du dossier de candidature via ce lien de téléchargement ► Renseignements : M. Nicolas Boulard, chargé de mission – Conservatoire du littoral, antenne de La Réunion 0262 23 59 61