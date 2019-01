Appel à candidatures : Création de 25 places en foyer d’accueil médicalisé (F.A.M.)

En semi-internat, pour adultes présentant des troubles du spectre de l’autisme (TSA) - 2019

Date limite de dépôt des candidatures : 21 mars 2019

(Article L. 312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles)Dans le but de créer des places dans les foyers d’accueil médicalisés existants, la Directrice Générale de l’ARS OI et le Président du Conseil départemental lancent le présent appel à candidatures en vue de la création de 25 places supplémentaires : 12 sur la microrégion Nord, 6 sur la microrégion Ouest et 7 sur la microrégion Sud.Les candidats doivent adresser, en une fois, 4 exemplaires complets papier de leur dossier de réponse, et un exemplaire sur support informatisé en format PDF (clé USB) à l’Agence de Santé Océan Indien qui assure le secrétariat commun de la procédure :Agence de Santé Océan Indien2 bis, Avenue Georges Brassens97490 Sainte Clotildepar envoi postal ou dépôt sur place, du lundi au vendredi de 08H00 à 16H00.Chaque exemplaire papier, ainsi que le support informatisé, doit être placé dans une enveloppe distincte comprenant les mentions suivantes :- Identification du candidat, de son représentant légal avec ses coordonnées postales, téléphoniques (fixe et portable) et adresse mail- Intitulé de l’appel à candidatures : « Appel à candidatures – FAM TSA 974 – 2019 »- Mention « Ne pas ouvrir avant le 22 mars 2019 »- Signature du représentant légal du candidat, avec indication des noms et prénoms.Les dossiers de réponse à l’appel à candidatures doivent être réceptionnésau plus tard le 21 mars 2019 à 16H00.Le présent avis, ainsi que le cahier des charges de l’appel à candidatures sont à consulter sur les sites internet du Département de la Réunion et de l’Agence de Santé de l’Océan Indien :