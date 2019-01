Appel à candidatures TCO : Défi zéro déchet

Le 11/01/2019 | Par TCO | Lu 27

​Inscriptions du 10 au 28 janvier 2019

C’est la nouvelle proposition de la collectivité pour les usagers du Territoire de la côte Ouest. Après les foyers témoins mobilisés pour la réduction des déchets organiques à travers l’expérimentation de poules , le TCO lance cette année un nouveau défi aux habitants du territoire de la côte Ouest : le défi zéro déchet . Êtes-vous prêts à le relever ? Vous avez jusqu’au 28 janvier 2019 pour vous inscrire. Vous ferez peut-être partie des 40 foyers sélectionnés… Dépêchez-vous !Le principe est simple : la collectivité souhaite s’appuyer sur 40 foyers volontaires pour démontrer que réduire notre production de déchets, ce n’est pas sorcier.Ces foyers devront peser leurs déchets, participer à des animations et appliquer au moins 3 nouveaux gestes dans leur quotidien.Il s’agit ni plus ni moins d’avoir un œil critique sur nos poubelles et se demander comment éviter de produire autant de déchets.Pour mener à bien le test, nous mettrons à votre disposition du matériel pour peser vos déchets et un guide pratique.Vous bénéficierez également d’un accompagnement (individuel et collectif) dans la durée, assuré par les membres de l’Association Zéro Déchet Réunion.