Appel à candidatures pour les ateliers participatifs préparatoires à la conférence régionale pour la prévention et la lutte contre la pauvreté

Le 15/01/2019 | Par Zinfos974 | Lu 147

Annoncée par Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, lors de sa 2e visite à La Réunion le 14 décembre 2018, une concertation avec les habitants de La Réunion est organisée afin de préparer la conférence régionale pour la prévention et la lutte contre la pauvreté qui se déroulera en mars prochain.



Quatre ateliers participatifs se dérouleront entre le 7 et le 15 février dans chacun des arrondissements de l’île. Ils porteront sur des thématiques permettant de saisir les spécificités de la pauvreté telle qu’elle est vécue à La Réunion et les solutions spécifiques à concevoir pour y répondre : enfance et soutien aux familles ; la place des jeunes dans la société réunionnaise ; l’orientation, la formation et l’emploi ; l’accompagnement et l’aide aux personnes vulnérables. La synthèse de ces travaux constituera la base de réflexion pour la conférence régionale des acteurs.



L’institut régional du travail social (IRTS), organisme de formation des travailleurs sociaux, est chargé d’organiser et d’animer ces ateliers participatifs. Toute personne ou association concernée qui souhaite s’associer à cette réflexion collective et participative, peut s’inscrire librement sur internet à partir du 15 janvier jusqu’au 24 janvier 2019 à minuit, au plus tard, à l’adresse suivante : http://bit.ly/luttecontrelapauvrete_ateliers_participatifs



Composition des ateliers participatifs



Afin de garantir une représentation large et transparente facilitant la diversité des expressions, les ateliers réuniront une trentaine de participants. Ils seront composés de :



• 60 % de citoyens, tirés au sort parmi les inscrits sur internet pour garantir la transparence de la représentation ;

• 20 % d’acteurs associatifs de proximité reconnus, tirées au sort parmi les associations inscrites sur internet ;

• 10 % d’acteurs institutionnels en charge des politiques publiques concernées, pour apporter des réponses concrètes aux questions soulevées ;

• 10 % d’experts indépendants, pour apporter un éclairage national ou zonal des problématiques rencontrées.