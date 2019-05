Appel à écritures…

Le 22/05/2019 | Par Gilette Aho | Lu 93

Tellement rare qu’il faut le souligner !La Commission Océan Indien lance un appel à écritures à tous les amateurs de la chose écrite résidant dans l’océan Indien : Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles et La Réunion (pourquoi Mayotte n’est pas présente ??). Bon donc les amateurs sont invités à participer à la manifestation et envoyer leurs contributions au plus tard le 31 juillet 2019.Avec l’aide du conseil départemental de La Réunion et l’Organisation Internationale de la Francophonie, cette manifestation littéraire a pour but d’encourager les nombreux passionnés de la plume… autour d’un thème cher à notre région indianocéanie : la géographie, l’histoire, la culture de l’océan Indien.Dans un premier temps, chose impérative avant de s’installer devant une page blanche prenez connaissance du règlement du concours sur le siteEt laissez voguer votre imagination à travers les îles… La création ainsi que les mots n’ont pas de frontières…