Appel à la solidarité pour Kiara, 3 mois, atteinte d’un cancer des yeux

Le 19/11/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 1185

Le 14 novembre dernier, les parents de la petite Kiara reçoivent la terrible nouvelle : leur nourrisson de moins de 3 mois est atteint d’un cancer aux deux yeux. La petite doit être opérée en urgence à Paris et risque de perdre la vue.





Face à cette terrible situation, leur nièce a pris l’initiative d’ouvrir une cagnotte en ligne , afin de leur venir en aide financièrement. Voilà comment plus de 2000 euros ont été récoltés pour leur permettre de financer les billets d’avion, l’hébergement ou encore des vêtements chauds et d’autres besoins sur place.Sur la page de la cagnotte, Natacha donne régulièrement des nouvelles à ceux qui ont contribué. Kiara et sa mère sont arrivées à Paris hier et la petite fille devrait être hospitalisée aujourd’hui. Difficile pour l’heure de savoir combien de temps elles devront rester en métropole.