Appel à projet resté infructueux: "La plus-value humaine n’aurait-elle pas été plus intéressante?"

Le 01/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 114

En pleine période électorale, la mairie de Bras Panon, par la voix de son Directeur Général des Services Monsieur Steven Bamba, exprime sa détresse dans un des journaux du jeudi 30 janvier 2020 sur un appel à projet resté infructueux.



Nous sommes dans l’obligation de nous poser la question : pourquoi à quelques semaines du renouvellement du conseil municipal, ce sujet arrive sur la place publique? Serait-ce là une réponse à un meeting que nous avons organisé devant plus de 350 personnes et durant lequel une personne résidant à proximité de cette parcelle a dénoncé un nid de rats, de cancrelats et de moustiques pouvant porter préjudice aux habitants aux alentours.



Si l’appel à projet n’a pas trouvé de candidat, est-ce pour autant une raison pour la mairie de se dédouaner de rendre le site propre pour assurer une sécurité physique et sanitaire des habitants ?



Nous sommes sur un lieu d’habitations concentrés d’un côté comme de l’autre de la nationale. La plus-value humaine n’aurait-elle pas été plus intéressante d’être étudiée ? Pourquoi ce lieu n’accueillerait-il pas un espace de bien-être, de repos, de loisirs pour les riverains ; en sommes : un espace vert structuré à la disposition des habitants du coin.



D’ailleurs c’est le projet que je soumettrai au conseil municipal pour la prochaine mandature.



Jean-Hugues Ratenon, Candidat tête de liste aux municipales de Bras Panon