Appel à projets : Économie Circulaire session 2020

Le 19/02/2020 | Par La Réunion Positive | Lu 102

La Réunion Eco Positive, construire un modèle vertueux autour de l’économie circulaireAppel à projets conjoint ADEME / RÉGIONÉconomie Circulaire session 2020Accompagner les acteurs de l’Économie Circulaire à La RéunionL’appel à projets économie circulaire lancé pour la 3ème année consécutive par la Région Réunion et l’ADEME démarre ce 19 février 2020, et vise à :➜ accélérer la prise en compte de l’économie de la ressource par le territoire, les secteurs d’activités et les entreprises,➜ accélérer l’identification et le montage de projets,➜ favoriser et accompagner des synergies organisationnelles entre différents acteurs régionaux,➜ développer des programmes cohérents et intégrés.Cet appel à projets couvre 6 volets de l’économie circulaire :➜ Écoconception des biens, équipements et services➜ Écologie Industrielle et Territoriale (EIT)➜ Économie de la fonctionnalité (EF)➜ Consommation responsable et éducation des citoyens à la consommation durable/Ecolabel européen➜ Allongement de la durée d’usage (réemploi, réparation et réutilisation)➜ Recyclage et valorisation (dont gestion et traitement des biodéchets).Cet appel à projets s’adresse aux collectivités ou établissements publics, dotés de ressources humaines compétentes en matière d’économie circulaire et de développement durable et à des acteurs privés. Les bureaux d’études ne sont pas éligibles pour des projets portant sur leur champs d’expertise.