Appel à projets « Économie Circulaire »

Le 14/02/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 154

Annuellement, la France consomme plus de 900 millions de tonnes de matières premières et produitspresque autant de matières polluantes (émissions de gaz à effet de notamment). L’accroissement de la population et de la demande de biens et d’équipements tant au plan national que mondial génèrent un déséquilibre croissant et presque irréversible des écosystèmes mondiaux.Renforcée par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, l’économie circulaire participe à la mise en oeuvre du développement durable dans un contexte de mutation économique. Elle apparaît comme l’un des leviers possibles pour sortir de la crise économique et environnementale actuelle. Elle fait appel à la connaissance mutuelle des acteurs, à leurs flux de matières et d’énergie, à leur capacité à nouer des coopérations innovantes au plan local.A ce stade, il s’agit d’enclencher la transition d’une économie linéaire vers une économie circulaire de façon globale : multi-stades (conception, usage, fin de vie…), multi-filières, multi-acteurs pour lier l’ensemble de ces démarches et leur donner de l’ampleur.Au plan national, le Ministère de la transition écologique et solidaire a publié au mois d’avril 2018, sa feuille de route (50 mesures) pour engager la transition de notre pays vers une économie circulaire.Au plan régional, un plan d’actions est en cours d’élaboration, avec une forte volonté de le décliner dans les micro-territoires et dans tous les secteurs d’activités.