Appel à projets : Emplois Verts 2019

Le 01/07/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 91

DATE LIMITE DE DÉPÔT



avant le 19 août 2019 (Cachet de la Poste faisant foi)



Voir toutes les modalité en téléchargeant le document suivant :

Les modalités

des sites ayant un intérêt touristique et de plein airdes sites à qualité environnementale,des jardins partagés ou cultures expérimentales,des sites et sentiers de randonnées, patrimoines naturels remarquables,des sites inscrits au patrimoine mondial par l’UNESCO.Il permet à la Collectivité de soutenir, par un dispositif de subvention, des actions d’entretien, d’embellissement, d’aménagement, de protection et de valorisation de sites ou d’espaces naturels publics réalisées par des associations. Ce dispositif régional intitulé « Emplois Verts » s’appuie sur une contribution de l’État qui participe au financement du salaire mensuel brut des PEC sur l’accord et la signature des contrats délivrés par le prescripteur (Pôle Emploi, Mission locale et Cap Emploi) à l’association qui assure le rôle d’employeur.Par ailleurs, le tourisme, compétence obligatoire de la collectivité, est reconnu comme une opportunité économique majeure du territoire réunionnais. Possédant un patrimoine historique, naturel et culturel remarquable, le territoire réunionnais doit renforcer sa vocation de territoire touristique en misant sur son identité rurale, son authenticité, sa sensibilité au respect de l’environnement et au partage d’expériences entre visiteurs et habitants.